Годовалого ребенка нашли рядом с телом матери в Москве

Годовалого ребенка обнаружили рядом с телом матери в одной из квартир в Москве. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, передает ТАСС.

По информации «Московского комсомольца», о случившемся в полицию сообщила 68-летняя пенсионерка, которая обнаружила мертвой свою дочь. Как было установлено, проживающая в квартире женщина умерла около трех дней назад, а девочка все это время провела без еды и воды.

Ребенка госпитализировали с признаками тяжелого обезвоживания. В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили, что на данный момент жизни девочки ничто не угрожает. Решение о том, где она будет проживать в дальнейшем, будет принято после выписки из больницы.

Отмечается, что семья девочки является многодетной. Старшие дети в настоящий момент проживают с отцом. Погибшая мать воспитывала ребенка одна. Как сообщает «МК», ранее она была поставлена на учет за неисполнение родительских обязанностей, так как злоупотребляла алкоголем.