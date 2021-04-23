Крокодилы растерзали закидывавшего сети на реке рыбака

Крокодилы растерзали рыбака из деревни Силобела в зимбабвийской провинции Мидлендс. Об этом сообщает издание New Zimbabwe.

29-летний Невеус Шонива (Neveous Shoniwa) отправился к реке Гверу, чтобы забросить рыболовные сети. На берегу реки на мужчину напали крокодилы и растерзали его.

Позже группа храбрецов отправилась на поиски тела погибшего. К утру следующего дня они нашли скелет зимбабвийца.

У Шонивы остались жена и трое детей.

Местный депутат Мтокхозиса Маноки Мпофу (Mthokhozisa Manoki Mpofu) предупредил жителей деревни о необходимости быть предельно осторожными во время рыбалки. Он также призвал представителей департамента охраны парков и окружающей среды изловить опасных рептилий, прежде чем они убьют других рыбаков.

Ранее сообщалось, что крокодил схватил подростка во время купания в водохранилище недалеко от города Сампур, Шри-Ланка, и утащил его на глазах у друзей. Местные жители вместе с полицейскими и моряками организовали поиски пропавшего подростка.