Защищавший гнездо крокодил растерзал опрометчивого пастуха

Крокодил растерзал пастуха у берегов реки Манджира вблизи индийского города Хайдарабад, штат Телангана. Об этом сообщает издание Deccan Chronicle.

В воскресенье, 28 февраля, 50-летний Джи Рамулу (G Ramulu) из местной деревни собирал скот у реки. Одно из животных заблудилось в воде. Мужчина зашел в реку, чтобы загнать его на берег.

Индиец опрометчиво прошел слишком близко от гнезда крокодила, в котором находились яйца. Рептилия почувствовала угрозу и напала на мужчину.

Крокодил утащил Рамулу в воду, и пастух не смог вырваться из его пасти. Когда тело погибшего было найдено, жители деревни не дали разрешения на проведение вскрытия.

Жители Хайдарабада часто приезжают на выходные на реку Манджара. Река и прилегающее к ней водохранилище объявлены крокодильим заповедником.

Ранее сообщалось, что останки пропавшего рыбака из австралийского города Таунсвилл, штат Квинсленд, нашли внутри огромного крокодила. На следующий день недалеко от места обнаружения его лодки была замечена и сама рептилия.