Крокодил выскочил из озера и растерзал беременную женщину

Крокодил напал на беременную женщину в кенийском округе Рариеда и утащил ее в озеро. Об этом сообщает издание Citizen.

Вечером в субботу, 30 января, 32-летняя торговка рыбой Джудит Акиньи Орва (Judith Akinyi Orwa) пришла на озеро Виктория, чтобы набрать воды. Неожиданно из воды выскочил крокодил и набросился на нее.

Рептилия растерзала женщину и утащила в воду. Рыбаки и местные жители обнаружили тело погибшей через несколько часов среди зарослей папируса.

Ранее сообщалось, что в городе Мхангура (Зимбабве) крокодилы убили двух человек. Жертвой хищника стал 14-летний школьник, сдавший экзамены после окончания седьмого класса, затем крокодил схватил беременную женщину, которая ловила рыбу.