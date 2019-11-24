Убитого крокодилом рыбака искали несколько дней

В Зимбабве в результате нападения крокодила погиб рыбак. Об этом сообщает сайт Bulawayo24.

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Мужчина исчез, когда ловил рыбу в районе дамбы Тшапева. Поиски останков заняли несколько дней. По словам представительницы полиции, односельчанам рыбака пришлось проявить храбрость, чтобы достать их из воды, пишет ZwNews.

Член парламента Мтокозиси Маноки Мпофу (Mthokozisi Manoki Mpofu) заявил, что погибший был не первой жертвой крокодилов, поселившихся в районе плотины, однако местные жители вынуждены рисковать, потому что живут за счет рыбной ловли.

В Зимбабве распространены нильские крокодилы. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и справляются даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

В 2017 году сообщалось, что пропавшего в Зимбабве южноафриканского охотника Скотта ван Зила съели крокодилы. Мужчина исчез во время сафари в районе реки Лимпопо.

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