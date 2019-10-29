Девочка оседлала крокодила и спасла подругу от гибели

В зимбабвийском городе Хванге, провинция Северный Матабелеленд, шестиклассница спасла подругу от гибели в зубах крокодила. Об этом сообщает Bulawayo 24.

Хищник напал на девятилетнюю Латойю Мувани (Latoya Muwani), когда та купалась в реке с друзьями. Он схватил ее за ногу и руку и потащил под воду. Крики Латойи услышала 11-летняя Ребекка Мункомбве (Rebecca Munkombwe), к тому времени успевшая выбраться на берег.

«Из нас семерых я была старшей, поэтому чувствовала, что должна ее спасти, — рассказывает Ребекка. — Прыгнула в воду и поплыла туда, где она пыталась удержаться на поверхности». Забравшись на спину крокодила, она стала бить его руками и ткнула пальцами ему в глаза. Рептилия не выдержала, разжала зубы и ретировалась.

Ребекка дотащила пострадавшую подругу до берега, где другие ребята помогли той выбраться из воды. Латойя попала в больницу, однако ее травмы не представляют угрозы для жизни. Медсестра рассказала Bulawayo 24, что девочка избежала переломов и отделалась незначительными ранами.

В Зимбабве распространены нильские крокодилы. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и справляются даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

В 2017 году сообщалось, что пропавшего в Зимбабве южноафриканского охотника Скотта ван Зила съели крокодилы. Мужчина исчез во время сафари в районе реки Лимпопо.

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