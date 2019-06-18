Крокодил напал на женщину на глазах у ребенка

ZBC News Online / YouTube

В Зимбабве женщине удалось отбиться от крокодила, который набросился на нее на глазах у ребенка. Об этом сообщает издание ZBC News.

Нападение произошло, когда 47-летняя Эмери Пондани (Emery Pondani) ловила рыбу. «Я закидывала сети и увидела волну, — рассказывает она. — Сын думал, что я поймала что-то крупное, но внезапно рептилия схватила меня за грудь и потащила в воду».

Женщина вспомнила, что при нападении крокодила следует заткнуть ему пасть, и сунула руку в горло хищника. Она продолжила бороться с пресмыкающимся и смогла выбраться из воды. Сейчас Пондани проходит лечение в больнице.

Она опасается, что ей придется отказаться от рыбной ловли. «Не знаю, смогу ли я вернуться к этому занятию, — говорит женщина. — Мне бы очень хотелось, потому что иногда оно приносило хорошие деньги, но я слышала, что пережившим нападение крокодила лучше держаться подальше от воды». По ее словам, в прошлом ей три раза удавалось избегать нападений крокодилов.

В Зимбабве распространены нильские крокодилы. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и справляются даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

В 2017 году сообщалось, что пропавшего в Зимбабве южноафриканского охотника Скотта ван Зила съели крокодилы. Мужчина исчез во время сафари, в районе реки Лимпопо.

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