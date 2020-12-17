Мужчина пережил четыре нападения крокодилов и отказался бросать рыбалку

Житель города Кариба в Зимбабве пережил четыре нападения крокодилов. Несмотря на это, он отказывается бросать рыбалку, этом сообщает местная газета The Sunday Mail.

Первое нападение произошло в 1996 году. Крокодил схватил 39-летнего Рафаэля Франциско (Raphael Francisco) за ногу и потащил в воду, но мужчине удалось отбиться.

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Из-за травмы Франциско на три месяца попал в больницу и вернулся к рыбной ловле лишь через два года. В 1999 году его вновь атаковала рептилия. «Воды было только по колено, поэтому мы думали, что там безопасно, — вспоминает он. — Но крокодил прыгнул на меня с двух метров и вцепился в ту же ногу, которая пострадала в прошлый раз». На этот раз рыбака спасли товарищи.

Франциско провел в больнице два месяца и после этого случая ловил рыбу только с берега. Предосторожности не помогли: всего через несколько месяцев он снова оказался в зубах крокодила. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами в нижней части живота. Он выписался через четыре месяца и с тех пор страдает от импотенции.

В 2018 году крокодил напал на Франциско в четвертый раз. Хищник вспорол ему живот, а затем схватил зубами за грудную клетку. «Помню, он тащит меня в воду, а я смотрю на небо и шепчу про себя, что уж теперь-то мне конец». Но его вновь спасли. Мужчина лежал в больнице шесть месяцев.

Жена, дети и друзья неоднократно уговаривали Франциско найти другой заработок, но тот их не слушает. «Рыбалка — это моя жизнь, — говорит он. — Я бросил школу после третьего класса и работал в этой области с 15 лет. Это единственное ремесло, которое я знаю. Не могу от него отказаться, несмотря на многочисленные нападения крокодилов».

В Зимбабве распространены нильские крокодилы. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и справляются даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

В 2019 году сообщалось, что на Ямайке крокодил напал на рыболова и схватил его за голову. Мужчине удалось вырваться. Он утверждал, что за свою жизнь он пережил десять нападений крокодилов.