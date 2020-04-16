Крокодилы осмелели и стали захватывать опустевшие пляжи

Опустевшие пляжи мексиканского курорта Ла-Вентанилья, штат Оахака, захватили крокодилы. Об этом сообщает сайт Mexico News Daily.

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Ла-Вентанилья славится своими крокодилами, однако обычно они прячутся в лагуне у истока реки Тонамека, а пляжи занимают туристы. В начале апреля мексиканское правительство закрыло все пляжи в стране для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Когда курорты опустели, рептилии осмелели и начали выползать из лагуны. На днях на пляже заметили пять крупных особей.

По последним данным, к 16 апреля в мире выявлено 2,1 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 136 тысяч человек, 523,9 тысячи человек выздоровели. В Мексике выявлено 5847 случаев заражения, погибли 449 человек.

В Мексике встречаются острорылые крокодилы, также обитающие во Флориде и на севере Южной Америки. Как правило, их длина не превышает трех-четырех метров, однако в Пуэрто-Рико и в бассейнах южноамериканских рек встречаются крупные самцы длиной пять-шесть метров.

В 2017 году сообщалось, что мэр мексиканского города Сан-Педро-Хуамелула Виктор Агилар (Victor Aguilar) женился на самке крокодила. За день до свадьбы крокодила крестили. Перед церемонией рептилию облачили в белое платье и надели на голову венок. Кроме того, ей связали челюсти, чтобы она не покусала жениха.

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