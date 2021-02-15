Останки пропавшего рыбака нашли внутри огромного крокодила

Останки пропавшего рыбака из австралийского города Таунсвилл, штат Квинсленд, нашли внутри огромного крокодила. Об этом сообщает издание ABC News.

В четверг, 11 февраля, 69-летний Эндрю Херд (Andrew Heard) отправился на 2,5-метровой шлюпке на остров Хинчайнбрук. Позже его жена сообщила в полицию, что он не вернулся на их яхту и перестал отвечать ей по рации.

Утром в пятницу, 12 февраля, спасатели обнаружили шлюпку Херда. Она была опрокинута и повреждена. Полицейские эксперты установили, что ее повредил крокодил.

Вечером того же дня сотрудники департамента по охране окружающей среды обнаружили неподалеку человеческие останки. На следующий день недалеко от места обнаружения лодки был замечен огромный крокодил. Длина рептилии составляла 4,2 метра.

Животное усыпили. При вскрытии в желудке крокодила обнаружили останки. По всей видимости, они принадлежали именно Херду.

Ранее сообщалось, что крокодил растерзал жителя города Батараза на филиппинском острове Палаван. Тело мужчины нашли спустя два дня в воде вблизи мангровых зарослей.