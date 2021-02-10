Крокодил убил четырехлетнюю девочку и тяжело ранил ее сестру

Крокодил убил девочку и ранил ее сестру вблизи города Кариба в Зимбабве. Об этом сообщает издание New Zimbabwe.

В субботу, 6 февраля, старшая сестра переносила четырехлетнюю Пишу Альберто (Pisha Alberto) через ручей у себя на спине. Девочки шли в составе группы детей.

Неожиданно на Пишу набросился крокодил. В результате нападения девочка погибла. Ее сестра получила серьезные травмы.

Местные жители нашли тело погибшей и убили рептилию до прибытия смотрителей национальных парков Зимбабве.

Ранее сообщалось, что крокодил напал на беременную женщину в кенийском округе Рариеда и утащил ее в озеро. Рыбаки и местные жители обнаружили тело погибшей через несколько часов среди зарослей папируса.