Растерзанного крокодилом рыбака нашли через два дня поисков

Крокодил растерзал жителя города Батараза на филиппинском острове Палаван. Об этом сообщает издание Inquirer.

В понедельник, 8 февраля, 62-летний Давид Палатолон (David Palatolon) отправился на подводную охоту. Мужчина не вернулся домой. Семья организовала поиски, которые продлились два дня.

В среду, 10 февраля, тело мужчины нашли в воде вблизи мангровых зарослей. У мужчины была сломана правая нога, а на его голове и левой ноге были многочисленные раны. Сын погибшего Рефел Палатолон (Refel Palatolon) заявил, что травмы характерны для нападения крокодила.

Тело рыбака направлено на вскрытие.

Ранее сообщалось, что крокодил убил девочку и ранил ее сестру вблизи города Кариба в Зимбабве. Старшая сестра переносила на спине через ручей четырехлетнюю девочку когда рептилия напала на них.