Крокодил утащил купавшегося подростка на глазах у его друзей

Крокодил схватил подростка во время купания в водохранилище вблизи города Сампур, Шри-Ланка, и утащил его на глазах у друзей. Об этом сообщает информационное агентство MENAFN.

В воскресенье, 28 марта, 15-летний подросток пошел купаться на водохранилище вместе с двумя друзьями.

Неожиданно на мальчика напал крокодил. Рептилия утащила юношу, его друзья не успели ему на помощь.

Местные жители вместе с полицейскими и моряками организовали поиски пропавшего подростка. До настоящего времени его тело не найдено.

Ранее сообщалось, что крокодил растерзал пастуха вблизи индийского города Шахапур, штат Карнатака. Рептилия напала на мужчину, когда тот устроил банные процедуры на берегу реки.