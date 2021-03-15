Крокодил растерзал пастуха во время банных процедур на берегу реки

Крокодил растерзал пастуха вблизи индийского города Шахапур, штат Карнатака. Об этом сообщает информагентство UNI India.

В субботу, 13 марта, крокодил растерзал мужчину на реке Кришна. Позже в полиции установили, что погибший был 45-летним пастухом по имени Лаксман (Laxman) из деревни Шарадахалли.

Рептилия напала на пастуха, когда тот устроил банные процедуры на берегу реки. Крокодил подплыл к берегу в поисках пищи, напал на человека и утащил его на глубину.

Полицейские и сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, но не смогли спасти индийца.

Ранее сообщалось, что крокодил растерзал пастуха у берегов реки Манджира вблизи индийского города Хайдарабад, штат Телангана. Мужчина зашел в реку, чтобы загнать на берег скотину, и опрометчиво прошел слишком близко от гнезда крокодила, в котором находились яйца.