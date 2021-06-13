В России семья с двумя детьми утонула во время катания на лодке

Лодка, в которой находилась семья с двумя детьми, перевернулась на озере Кумчезеро в Медвежьегорском районе Карелии. Об этом сообщается на официальной странице республики во «ВКонтакте».

Уточняется, что в лодке находились мужчина и женщина 1990 года рождения и их дети — девочки трех и шести лет. Спасатели нашли тела детей, поиск родителей продолжается.

По предварительным данным, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте. «Люди могли бы спастись, если бы на них были надеты спасательные жилеты», — говорится в сообщении.

Ранее в июне сообщалось о гибели троих 15-летних подростков в Онежском озере. По данным следствия, они купались в неположенном месте, не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Тела несовершеннолетних обнаружили спасатели в 50 метрах от берега.