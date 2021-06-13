Россия
 
Последние новости
Тренер сборной Дании рассказал об остановке сердца у Эриксена
Беглов объявил о новых ограничениях в Петербурге из-за коронавируса
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла три золота на чемпионате Европы
Северную Корею призвали к денуклеаризации и диалогу с США
Синоптики дали прогноз на лето
Суд арестовал акциониста Крисевича на два месяца за стрельбу на Красной площади
Тренер оправдал футболиста сборной России «хреновенькой» подготовкой команды
Лидеры стран G7 призвали власти Белоруссии провести новые выборы
Жириновский назвал «главную причину» разгрома Бельгией России на Евро
Новости партнеров
Прослушать новость

В России семья с двумя детьми утонула во время катания на лодке

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Лодка, в которой находилась семья с двумя детьми, перевернулась на озере Кумчезеро в Медвежьегорском районе Карелии. Об этом сообщается на официальной странице республики во «ВКонтакте».

Уточняется, что в лодке находились мужчина и женщина 1990 года рождения и их дети — девочки трех и шести лет. Спасатели нашли тела детей, поиск родителей продолжается.

По предварительным данным, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте. «Люди могли бы спастись, если бы на них были надеты спасательные жилеты», — говорится в сообщении.

Ранее в июне сообщалось о гибели троих 15-летних подростков в Онежском озере. По данным следствия, они купались в неположенном месте, не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Тела несовершеннолетних обнаружили спасатели в 50 метрах от берега.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский триатлонист утонул во время соревнований
Трое российских выпускников утонули в озере
20-летний нигерийский футболист утонул в озере в Белоруссии