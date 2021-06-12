Трое российских выпускников утонули в озере

В Петрозаводске трое 15-летних подростков утонули в Онежском озере. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по республике Карелия.

Инцидент произошел в пятницу, 11 июня, в районе набережной Варкауса. По данным ведомства, подростки купались в неположенном месте, не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Их тела были обнаружены спасателями в 50 метрах от берега. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Местное издание «Столица на Онего» уточняет, что погибшие были одноклассниками, выпускниками девятого класса одной из школ Петрозаводска. Как рассказал журналистам их друг, один из подростков начал тонуть, а двое других попытались его спасти.

Ранее Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту гибели 16-летней девушки, утонувшей в колодце. Установлено, что 6 мая 2021 года около 23:30 по местному времени несовершеннолетняя отправилась за водой к колодцу на территории домовладения в Коченевском районе. Стенки были сооружены из покрышек грузового автомобиля, ограждения отсутствовали. Девушка упала и утонула.