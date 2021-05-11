16-летняя россиянка пошла к колодцу за водой и утонула

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту гибели 16-летней девушки, утонувшей в колодце. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Установлено, что 6 мая 2021 года около 23:30 по местному времени несовершеннолетняя отправилась за водой к колодцу на территории домовладения в Коченевском районе. Стенки были сооружены из покрышек грузового автомобиля, ограждения отсутствовали. Девушка упала и утонула.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы. Дознаватели опрашивают родственников девушки.

Ранее в поселке Шушенский Красноярского края восьмилетняя девочка погибла в аквапарке. Следственный комитет и прокуратура организовали проверку, на учительницу погибшей было заведено уголовное дело. По версии следствия, она не уследила за ребенком, из-за чего школьница заплыла на глубину и утонула. Задержаны также владелец и администратор аквацентра.