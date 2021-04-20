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Гибель восьмилетней девочки в российском аквапарке попала на видео

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В поселке Шушенский Красноярского края восьмилетняя девочка погибла в аквапарке. Момент происшествия попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Красноярск №1».

По данным канала, ЧП произошло 12 апреля. На кадрах видно, что одна из женщин достает из воды девочку и с другими взрослыми пытается оказать ей первую помощь. Детей вывели из помещения. В конце записи видно, как ребенка выносят на руках.

Как пишет ТВК, Следственный комитет и прокуратура организовали проверку, на учительницу погибшей девочки заведено дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительной версии, россиянка не уследила за детьми, в связи с чем девочка заплыла на глубину и утонула.

Владелец и администратор аквацентра задержаны. По мнению СК, руководство учреждения не следило за работой администратора, проводящего инструктаж посетителей.

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