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Россиянка утонула в бассейне фитнес-центра

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Фото: Lisi Niesner / Reuters

Следственный комитет России (СКР) по Москве проводит проверку, после того как в бассейне одного из фитнес-центров столицы утонула женщина. Об этом сообщается на сайте главного управления СКР по городу.

По версии следствия, женщина 1971 года рождения плавала в бассейне фитнес-клуба на Ленинградском проспекте и почувствовала недомогание. Затем она начала тонуть. Сотрудники фитнес-центра пытались оказать женщине помощь, однако она скончалась до приезда медиков.

По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Ранее в январе сообщалось об 11-летняя россиянке, которую чуть не засосало в водный фильтр бассейна. Волосы девочки застряли в отверстии, она размахивала руками и захлебывалась, чем привлекла внимание других посетителей комплекса. Своевременно отреагировавшие очевидцы сумели вызволить ребенка и вызвали на место бригаду скорой помощи.

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