Россиянин попал в больницу после укуса опасной змеи

В Алтайском крае мужчина попал в больницу после укуса гадюки. Как сообщает РЕН ТВ, это произошло в селе Курочкино в Тальменском районе. У 35-летнего россиянина диагностировали отравление ядом.

В настоящее время он находится в больнице, ему оказывают помощь. Другие подробности случившегося равно как и состояние пациента на раскрываются.

Для человека укус обыкновенной гадюки считается потенциально опасным, однако крайне редко приводит к летальному исходу. В месте укуса кожа краснеет, через 10-20 минут возникает отек. Спустя некоторое время возможно появление синяков, гематом, признаков токсического отравления — головокружения, тошноты и слабости. Существует по крайней мере восемь различных противоядий против укусов гадюк.

Ранее в понедельник, 10 мая, стало известно, что ядовитая змея укусила 9-летнего ребенка в Волгоградской области. У мальчика диагностирован токсический эффект змеиного яда, сейчас он находится в одной из больниц Волгограда, передает местный портал «Волжский блокнот».

Ранее в мае гадюка пробралась в здание вагоноремонтного депо в Челябинской области. Змея вела себя агрессивно и бросалась на людей, а сотрудникам депо потребовалась помощь спасателей.