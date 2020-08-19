Полицейский искал в шкафу нужную папку и нашел 21 детеныша кобры

Полицейский из индийского города Кангра, штат Химачал-Прадеш, нашел в своем кабинете 21 детеныша кобры. Об этом сообщает издание News Track Live.
Сотрудник правоохранительных органов искал в шкафу нужную папку с понадобившимися ему документами и в этот момент заметил змею. Оказалось, что это детеныш кобры. В полицейском участке началась паника.
Мужчина испугался и вызвал змеелова. Прибывший на место специалист одного за другим извлек из шкафа еще 20 змеенышей. Специалист поймал всех рептилий и запер их в кувшине.
Ранее сообщалось, что житель пригорода индийского города Коимбатура, штат Тамилнад, обнаружил в ванной комнате своего дома гадюку, которая позже родила 35 змеенышей. Он был в шоке и вызвал команду частных змееловов.
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