Полицейский искал в шкафу нужную папку и нашел 21 детеныша кобры

Полицейский из индийского города Кангра, штат Химачал-Прадеш, нашел в своем кабинете 21 детеныша кобры. Об этом сообщает издание News Track Live.

Сотрудник правоохранительных органов искал в шкафу нужную папку с понадобившимися ему документами и в этот момент заметил змею. Оказалось, что это детеныш кобры. В полицейском участке началась паника.

Мужчина испугался и вызвал змеелова. Прибывший на место специалист одного за другим извлек из шкафа еще 20 змеенышей. Специалист поймал всех рептилий и запер их в кувшине.

Ранее сообщалось, что житель пригорода индийского города Коимбатура, штат Тамилнад, обнаружил в ванной комнате своего дома гадюку, которая позже родила 35 змеенышей. Он был в шоке и вызвал команду частных змееловов.