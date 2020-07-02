Смертоносная гадюка забралась в ванную комнату к мужчине и родила 35 змеенышей

Житель пригорода индийского города Коимбатура, штат Тамилнад, обнаружил в ванной комнате своего дома гадюку, которая позже родила 35 змеенышей. Об этом сообщает сайт Latest Ly.

В пятницу, 26 июня, индиец зашел в свою ванную комнату и увидел там змею. Он был в шоке и вызвал команду частных змееловов.

Специалисты установили, что в дом к мужчине забралась цепочная гадюка. Она считается самой смертоносной змеей Индии.

Пока они ловили гадюку, она родила 35 змеенышей. Змееловы выловили всех рептилий и позже в этот же день выпустили их в лесу.

Цепочная гадюка — самая распространенная в Южной Азии ядовитая змея. Более половины зарегистрированных в этом регионе укусов приходятся на этот вид.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Тамилнад очевидец снял на видео смертоносную битву цепочной гадюки и многоножки. Ее жертва яростно сопротивлялась, но гадюка была сильнее и сумела ее побороть.

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