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13:40, 22 июня 2026Россия

Россиянин вышел за продуктами и не выжил

В Екатеринбурге мужчина вышел за продуктами в магазин и не выжил
Майя Назарова

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Екатеринбурге мужчина вышел за продуктами в магазин и не выжил. Об этом стало известно Е1.ru.

По сведениям российского издания, все произошло 20 июня на улице Пархоменко. Горожанин резко почувствовал себя плохо. Прохожие вызвали ему скорую помощь. Однако прибывшие медики спасти мужчину не смогли.

Как утверждает Е1.ru, в случившемся нет криминального следа. В следственном управлении по Свердловской области пока инцидент не комментировали.

До этого сообщалось, что житель Бурятии на попутках приехал в Краснодар и не выжил после спора. Мужчина выпил залпом бутылку водки. После этого реанимировать его не удалось.

Еще раньше в Крыму у восьмиклассника остановилось сердце после употребления энергетика.

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