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17:08, 30 августа 2023Россия

У российского школьника остановилось сердце после употребления энергетика и комы

Shot: в Крыму у подростка остановилось сердце после употребления энергетика

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В Крыму у 14-летнего восьмиклассника остановилось сердце после того, как он выпил энергетик. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации издания, 19 августа подросток из поселка Нижнегорский выпил банку энергетического напитка и почувствовал себя плохо. Школьника доставили в больницу, где он впал в кому. Медики диагностировали у него отравление неизвестным веществом. Тем же вечером мальчик пришел в сознание.

Как пишет Telegram-канал «Mash на волне», 21 августа мальчику стало лучше и его перевели из реанимации в обычную палату. При этом пациент жаловался врачам на головную боль и слабость. Обследование показало, что у него произошли изменения в поджелудочной железе и печени, а также повысился уровень гормонов щитовидки.

Школьник провел в больнице около недели. 28 августа его начало шатать при ходьбе и в какой-то момент подросток потерял сознание. В результате медики приняли решение перевезти восьмиклассника в Симферополь при помощи санавиации. Однако, когда мальчик уже был готов к транспортировке, его сердце остановилось. Спасти его не удалось. Как стало известно «Mash на волне», судмедэкспертиза обнаружила у ребенка энцефалопатию.

Кроме того, Shot сообщил, что при обыске в квартире подростка полицейские обнаружили несколько пустых банок из-под энергетика. Также отмечается, что мальчик хорошо учился и рос в благополучной семье.

Ранее в январе в Госдуму внесли законопроект, запрещающий розничную продажу энергетиков несовершеннолетним гражданам. В тексте документа подчеркивается, что сейчас молодые люди приобретают данную продукцию без ограничений и употребляют ее в больших количествах, что наносит вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе.

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    Константин Лысяков
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