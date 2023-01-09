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18:30, 9 января 2023Россия

В ГД внесли закон о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним

Депутаты внесли в ГД закон, запрещающий розничную продажу энергетиков лицам до 18 лет

Фото: Shutterstock

Депутаты от партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесли в Государственную Думу законопроект, запрещающий розничную продажу энергетиков несовершеннолетним гражданам.

В тексте документа подчеркивается, что сейчас молодые люди приобретают данную продукцию без ограничений и употребляют ее в больших количествах, что наносит вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе.

«Кроме того, регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний», — подчеркивается в документе.

Сейчас подобный запрет могут вводить регионы, в частности данные ограничения действует в Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Новосибирской области.

О том, что депутаты совместно с правительством готовят данный законопроект, ранее рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Он подчеркнул, что повышенное количество таурина, кофеина и гуараны, которые содержатся в энергетиках, сильно бьет по неокрепшему здоровью ребенка.

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Варвара Кошечкина
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