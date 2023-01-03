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08:01, 3 января 2023Россия

Российским подросткам захотели запретить покупать энергетики

Депутат Хамзаев: в ГД готовят законопроект о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Депутаты Госдумы совместно с правительством готовят законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Об этом РИА Новости рассказал один из авторов инициативы, член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

По его словам, цель законопроекта — не допустить продажу безалкогольных энергетических и тонизирующих напитков лицам, не достигшим 18 лет. Также предполагается введение ответственности за продажу таких напитков несовершеннолетним для продавцов и предпринимателей.

Хамзаев напомнил, что в некоторых регионах такие ограничения уже действуют, в частности в Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Новосибирской области.

Он подчеркнул, что повышенное количество таурина, кофеина и гуараны, которые содержатся в энергетиках, сильно бьет по неокрепшему здоровью ребенка. «Отсюда следует рост сердечно-сосудистых заболеваний среди детей, что врачи констатируют сегодня. Добавьте сюда влияние этих веществ на нервную систему. То, что энергетические коктейли вредны — говорят без исключения все медики», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.

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Марина Совина
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