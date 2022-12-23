В России захотели запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

Минздрав проработает вопрос о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним россиянам

В России захотели ввести запрет на продажу энергетиков гражданам, не достигшим 18 лет. О такой инициативе стало известно из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, пишет ТАСС.

Проработать такую инициативу поручила Минздраву вице-премьер России Татьяна Голикова. Помимо Минздрава вопросом займется Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

«<...> с учетом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки, а также проработать предложение об ограничении максимального объема тары указанных напитков (не более 0,5 литра)», — говорится в протоколе.

Агентство отмечает, что запрет на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним был и ранее введен в ряде российских регионов — в Новосибирской, Калининградской и Мурманской областях, а также в Татарстане и Ханты-Мансийском автономном округе.