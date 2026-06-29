Президент Южной Кореи поручил расследовать причины провала сборной на чемпионате мира

Президент Южной Кореи Ли Чже Мён поручил расследовать причины провала сборной на ЧМ

Президент Южной Кореи Ли Чже Мён поручил расследовать причины провала сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом он написал в соцсети X.

«Я испытываю не просто замешательство, а полное недоумение по поводу этого неожиданного результата. В конце концов, еще раз доказано, что кадры — это все», —отметил политик.

Он указал, что причинами провала стало назначение некомпетентных специалистов и неправильная кадровая и финансовая политика, из-за чего деньги налогоплательщиков использовались нецелевым образом.

Ли Чже Мён попросил министерство культуры, спорта и туризма тщательно изучить причины инцидента и принять меры по предотвращению подобных случаев в будущем.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо ушел в отставку со своего поста после вылета команды с ЧМ-2026.

Сборная Южной Кореи заняла третье место в группе А на ЧМ-2026. Она набрала три очка в трех матчах. В первом туре корейцы переиграли чехов со счетом 2:1, а затем поочередно уступили Мексике и ЮАР с одинаковым счетом 0:1.

