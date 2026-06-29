Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
04:08, 29 июня 2026Спорт

Президент Южной Кореи поручил расследовать причины провала сборной на чемпионате мира

Президент Южной Кореи Ли Чже Мён поручил расследовать причины провала сборной на ЧМ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ли Чже Мён

Ли Чже Мён. Фото: Francesco Fotia / Globallookpresss.com

Президент Южной Кореи Ли Чже Мён поручил расследовать причины провала сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом он написал в соцсети X.

«Я испытываю не просто замешательство, а полное недоумение по поводу этого неожиданного результата. В конце концов, еще раз доказано, что кадры — это все», —отметил политик.

Он указал, что причинами провала стало назначение некомпетентных специалистов и неправильная кадровая и финансовая политика, из-за чего деньги налогоплательщиков использовались нецелевым образом.

Ли Чже Мён попросил министерство культуры, спорта и туризма тщательно изучить причины инцидента и принять меры по предотвращению подобных случаев в будущем.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо ушел в отставку со своего поста после вылета команды с ЧМ-2026.

Сборная Южной Кореи заняла третье место в группе А на ЧМ-2026. Она набрала три очка в трех матчах. В первом туре корейцы переиграли чехов со счетом 2:1, а затем поочередно уступили Мексике и ЮАР с одинаковым счетом 0:1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Очереди на заправках есть». Путин собрал совещание по снабжению топливом и прокомментировал ситуацию с бензином

    Названы сроки усиления давления США на Кубу

    Россиян предупредили о последствиях бездействия по сим-карте

    На Западе предостерегли от создания угроз безопасности России в Калининграде

    Обычный овощ оказался полезен для сердца и сосудов

    В ЕС признали гениальный ход в переговорах Путина и Лукашенко

    Блогершу назвали голой и не пустили в самолет

    Президент Южной Кореи поручил расследовать причины провала сборной на чемпионате мира

    В Госдуме рассказали о праве россиян продавать свой урожай без налогов

    Мужчина попытался проучить коллег и стал объектом насмешек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok