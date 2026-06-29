В Европе задумались об отказе от всеобщей защиты украинских беженцев

Депутат Котре: В бундестаге задумались об отказе от всеобщей защиты украинских беженцев

В немецком Бундестаге рассматривают различные варианты пребывания украинских беженцев в Германии после марта 2027 года. Один из обсуждаемых подходов предполагает, что режим автоматической временной защиты в дальнейшем может распространяться не на всех граждан Украины, заявил «Известиям» заявил депутат бундестага Штеффен Котре.

«Автоматическая всеобъемлющая защита для всех граждан Украины все чаще ставится под вопрос», — отметил Котре, отвечая на вопрос, обсуждается ли в парламенте страны возможность ограниченного режима временной защиты.

По словам депутата, в Германии обсуждают переход к более гибкой модели предоставления защиты украинским беженцам. По его мнению, после марта 2027 года продление режима временной защиты может осуществляться уже не автоматически для всех, а с учетом отдельных категорий граждан Украины.

Ранее Котре заявил, что в том случае, если Украина станет ассоциированным членом ЕС, расходы лягут на немцев, а Германия не может бесконечно оказывать Киеву финансовую поддержку.