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03:22, 29 июня 2026Бывший СССР

Окруженные остатки ВСУ в Константиновке потеряли управление

Командир Задон: Окруженные остатки ВСУ в Константиновке дезорганизованы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

По словам командира 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Задон, окруженные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке утратили централизованное управление и распались на небольшие разрозненные группы, укрывающиеся в подвалах. Об этом он сообщил ТАСС.

«Все, что пытается зайти, уничтожается на подходе. Да и желания как такового зайти уже нет у них», — заявил он.

Командир батальона, руководящий действиями штурмовых подразделений в городе, заявил, что оставшиеся украинские силы безуспешно пытаются сдерживать наступление российских войск.

По его словам, подразделения ВСУ утратили организованность и действуют небольшими разрозненными группами, укрываясь в подвалах и жилых зданиях, а российские военные проводят планомерную зачистку города.

Он также сообщил, что Константиновка находится в окружении, внутри города продолжаются боевые действия, а оставшиеся украинские подразделения выявляются и уничтожаются российскими силами.

Ранее политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Лентой.ру» отметил, что освобождение Константиновки серьезно ослабит логистику войск ВСУ, которые находятся в Дружковке, Краматорске и Славянске.

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