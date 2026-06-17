Названы ключевые преимущества для Российской армии после взятия Константиновки

Политолог Перенджиев: Освобождение Константиновки серьезно ослабит логистику ВСУ

Освобождение Константиновки серьезно ослабит логистику войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Дружковке, Краматорске и Славянске, заявил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«[Освобождение Константиновки] серьезным образом ослабит логистику войск [ВСУ], которые находятся в первую очередь в Дружковке, Краматорске и Славянске. Константиновка — это логистический узел, который даст уже нам преимущество в выстраивании своей логистики», — сказал Перенджиев.

Политолог подчеркнул, что освобождение Константиновки также создаст сложности для ВСУ в нанесении ударов беспилотниками по нашим подразделениям.

«Самое еще главное, на мой взгляд, — это сложности, которые будут, по крайней мере на первых порах, в нанесении ударов беспилотниками по нашим подразделениям. Все их системы, связанные с инфраструктурой для нанесения ударов, в Константиновске. У них уже возникают проблемы. С освобождением Константиновки у них будет еще больше проблем. Я даже не скажу, что они быстро их решат, потому что именно в Константиновке была одна из крупных локационных систем ВСУ», — отметил Перенджиев.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Константиновка уже скоро перейдет под полный контроль России. По его словам, организованное сопротивление в городе было парализовано.