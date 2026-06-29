Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:21, 29 июня 2026Забота о себе

В Минздраве опровергли безопасные дозы алкоголя

Специалист Минздрава Дроздова: Безопасной дозы алкоголя нет, риск есть с минимальных доз
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Безопасной дозы алкоголя не существует. Об этом заявила РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

«"Полезной" или безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует — ни для сердца, ни для организма в целом. Риск для
здоровья начинается с минимальных доз и растет по мере увеличения количества выпитого», — сказала она.

Как отметила Дроздова, алкоголь оказывает воздействие на весь организм, но в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Спиртное повышает артериальное давление, оказывает токсическое действие на сердечную мышцу и нарушает электрическую проводимость сердца.

В пример эксперт привела фибрилляцию предсердий — наиболее распространенное серьезное нарушение ритма. Каждая дополнительная порция алкоголя в сутки увеличивает риск ее развития на восемь процентов, указала эксперт. При этом полный отказ от алкогольных напитков у людей фибрилляцией предсердий, по ее словам, снижает частоту рецидивов аритмии с 73 до 53 процентов.

Дроздова добавила, что алкоголь признан канцерогеном, и уже при первых дозах повышается риск онкологических заболеваний. «Он также поражает печень, нервную систему, желудочно-кишечный тракт», — подчеркнула специалист.

Ранее академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия назвал вредным мифом мнение о пользе бокала красного вина в день для сердца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал главную задачу спецоперации. Что сказал президент о ходе СВО, новых предложениях по Украине и встрече в Анкоридже?

    Окруженные остатки ВСУ в Константиновке потеряли управление

    В Минздраве опровергли безопасные дозы алкоголя

    В Польше раскритиковали заявление Зеленского о пантеоне героев

    Военный эксперт оценил вероятность размещения ядерных боеголовок в Финляндии

    Девушки назвали правила хорошего флирта

    В Киеве заявили об уничтожении проекта независимой Украины самими украинцами

    В США пригрозили Украине смертным приговором в случае вторжения в Белоруссию

    Ливан обвинил Израиль в уничтожении объектов культурного наследия

    Россиянам назвали число выходных дней в июле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok