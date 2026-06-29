В Минздраве опровергли безопасные дозы алкоголя

Специалист Минздрава Дроздова: Безопасной дозы алкоголя нет, риск есть с минимальных доз

Безопасной дозы алкоголя не существует. Об этом заявила РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

«"Полезной" или безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует — ни для сердца, ни для организма в целом. Риск для

здоровья начинается с минимальных доз и растет по мере увеличения количества выпитого», — сказала она.

Как отметила Дроздова, алкоголь оказывает воздействие на весь организм, но в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Спиртное повышает артериальное давление, оказывает токсическое действие на сердечную мышцу и нарушает электрическую проводимость сердца.

В пример эксперт привела фибрилляцию предсердий — наиболее распространенное серьезное нарушение ритма. Каждая дополнительная порция алкоголя в сутки увеличивает риск ее развития на восемь процентов, указала эксперт. При этом полный отказ от алкогольных напитков у людей фибрилляцией предсердий, по ее словам, снижает частоту рецидивов аритмии с 73 до 53 процентов.

Дроздова добавила, что алкоголь признан канцерогеном, и уже при первых дозах повышается риск онкологических заболеваний. «Он также поражает печень, нервную систему, желудочно-кишечный тракт», — подчеркнула специалист.

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