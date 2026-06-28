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11:04, 28 июня 2026Забота о себе

Академик РАН назвал мифом пользу одного напитка для сердца

Академик РАН Бокерия назвал мифом пользу красного вина для сердца
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Zachariah Hagy / Unsplash

Главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия назвал вредным мифом мнение о пользе бокала красного вина в день для сердца. Его мнение приводит РИА Новости.

«Миф, причем, абсолютно вредный, поскольку большинство ему стопроцентно верит, передавая его из уст в уста. Даже не знаю, кто его придумал? Либо те, кто любит выпить, либо производители вина», — сказал собеседник агенства.

При этом он считает, что небольшое количество алкоголя в крови может быть полезным. По его словам, предпочтение лучше отдавать белому вину, так как оно быстрее выводится из организма. «Поэтому выпить, допустим, пару бокалов вина во время праздничного застолья нормально», — заявил академик.

Бокерия подчеркнул, что выбирать стоит качественное заводское вино. При изготовлении напитка в домашних условиях сложно соблюдать строгие санитарные нормы, стерильность и температурный режим, предупредил он.

Ранее онколог Владимир Ивашков заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует. По его словам, ученые опровергли пользу бокала напитка в день, поскольку предыдущие исследования проводились с ошибками.

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