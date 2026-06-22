Дмитриев: Мерц может уйти в отставку вслед за Стармером

Канцлер Германии Фридрих Мерц может уйти в отставку вслед за премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Мерц будет следующим», — написал он.

По словам спецпредставителя российского лидера, это произойдет в случае, если глава немецкого правительства не изменит свою политику.

Ранее Дмитриев заявил, что уход британского премьера в отставку является важным сигналом для европейских лидеров, не желающих мира с Россией. По его словам, он на протяжении года призывал Стармера к отставке и фиксировал его провокационный курс на разжигание войны.