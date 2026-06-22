Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:38, 22 июня 2026Мир

Мерцу предрекли отставку вслед за Стармером

Дмитриев: Мерц может уйти в отставку вслед за Стармером
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц может уйти в отставку вслед за премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Мерц будет следующим», — написал он.

По словам спецпредставителя российского лидера, это произойдет в случае, если глава немецкого правительства не изменит свою политику.

Ранее Дмитриев заявил, что уход британского премьера в отставку является важным сигналом для европейских лидеров, не желающих мира с Россией. По его словам, он на протяжении года призывал Стармера к отставке и фиксировал его провокационный курс на разжигание войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Воронеж. Под ударом оказался завод, выпускающий микроэлектронику для важнейшей аппаратуры

    Порноактрису из роликов Шурыгиной и немецкого продюсера задержали в Москве

    Кремль анонсировал обсуждение Путиным и Лукашенко угроз Зеленского

    Курс одной из ведущих мировых валют к рублю достиг максимума

    Китай ударил по десяти американским компаниям

    Деревянко жестко высказался о должниках по алиментам

    Россиянин вышел за продуктами и не выжил

    Мерцу предрекли отставку вслед за Стармером

    Найден способ ускорить восстановление суставов без лекарств

    Названа скрытая причина перегрева китайских моторов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok