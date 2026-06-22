Дмитриев: Отставка Стармера — важный сигнал для европейских разжигателей войны

Уход премьер-министра Великобритании в отставку является важным сигналом для европейских лидеров, не желающих мира с Россией. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Отставка Стармера — важный сигнал и для других разжигателей войны в Европе», — подчеркнул Дмитриев.

Спецпредставитель российского лидера напомнил, что он на протяжении года призывал Стармера к отставке и фиксировал его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности в Британии.

Ранее Стармер заявил, что принял решение об уходе со своей должности.