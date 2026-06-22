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13:41, 22 июня 2026Экономика

Китай ударил по десяти американским компаниям

WSJ: Пекин запретил продавать китайские товары 10 компаниям из США
Кирилл Луцюк

Фото: Go Nakamura / Reuters

Китай ввел торговые ограничения в отношении десяти американских компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По его данным, Министерство коммерции КНР запретило продавать организациям товары, которые могут быть использованы в военных целях. Необходимость таких мер Пектин объяснил стремлением защитить национальную безопасность. Кроме того, данный демарш рассматривается как ответ на расширение черного списка, подготовленного Пентагоном, в который угодили такие китайские гиганты, как Alibaba, Baidu и BYD.

В списке американских фирм, попавших под ограничения Китая, есть производители редкоземельных металлов MP Materials и USA Rare Earth, которые пользуются поддержкой Вашингтона. Кроме того, в соответствующий перечень вошли Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services.

С января по май 2026-го товарооборот США и Китая упал на 3,5 процента. Экспорт китайских товаров снизился на 2,7 процента, а поставки из США — на 5,5 процента. При этом торговля Китая с Европой выросла на 13,9 процента год к году.

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