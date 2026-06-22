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13:35, 22 июня 2026Наука и техника

Найден способ ускорить восстановление суставов без лекарств

Sci Rep: Низкоинтенсивный ультразвук способствует восстановлению суставов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fongbeerredhot / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Алабамы в Хантсвилле обнаружили, что низкоинтенсивный ультразвук может помочь организму быстрее переключаться от воспаления к восстановлению тканей после повреждения суставов. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исследователи изучили воздействие ультразвука на макрофаги — клетки иммунной системы, которые играют ключевую роль как в развитии воспаления, так и в процессе заживления. После травмы часть этих клеток борется с повреждениями, однако их длительная активность может привести к хроническому воспалению и ускоренному разрушению суставов.

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В ходе лабораторных экспериментов ученые выяснили, что ультразвук снижает активность воспалительных макрофагов и одновременно усиливает работу клеток, связанных с восстановлением тканей. Это помогло создать более благоприятные условия для заживления поврежденных суставов.

Авторы также обнаружили, что ультразвук меняет активность целых групп генов, отвечающих за иммунный ответ и регенерацию. По мнению исследователей, такой подход может стать основой для новых немедикаментозных методов лечения последствий травм и ранних стадий остеоартрита.

Ранее ученые выяснили, что препарат лакосамид помогает восстанавливать поврежденный хрящ при артрозе.

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