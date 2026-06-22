Найден способ ускорить восстановление суставов без лекарств

Sci Rep: Низкоинтенсивный ультразвук способствует восстановлению суставов

Ученые из Университета Алабамы в Хантсвилле обнаружили, что низкоинтенсивный ультразвук может помочь организму быстрее переключаться от воспаления к восстановлению тканей после повреждения суставов. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исследователи изучили воздействие ультразвука на макрофаги — клетки иммунной системы, которые играют ключевую роль как в развитии воспаления, так и в процессе заживления. После травмы часть этих клеток борется с повреждениями, однако их длительная активность может привести к хроническому воспалению и ускоренному разрушению суставов.

В ходе лабораторных экспериментов ученые выяснили, что ультразвук снижает активность воспалительных макрофагов и одновременно усиливает работу клеток, связанных с восстановлением тканей. Это помогло создать более благоприятные условия для заживления поврежденных суставов.

Авторы также обнаружили, что ультразвук меняет активность целых групп генов, отвечающих за иммунный ответ и регенерацию. По мнению исследователей, такой подход может стать основой для новых немедикаментозных методов лечения последствий травм и ранних стадий остеоартрита.

Ранее ученые выяснили, что препарат лакосамид помогает восстанавливать поврежденный хрящ при артрозе.