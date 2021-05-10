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Российский подросток почти час провисел над обрывом в ожидании спасения

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Скала «Красный гребень»
Скала «Красный гребень»
Фото: Pretorrf / сервис «Яндекс.Карты»

В Красноярске 15-летний подросток чуть не погиб, сорвавшись со скалы, но уцепившись за край обрыва руками, сообщает «Комсомольская правда».

Подросток днем 9 мая возвращался домой на окраине города, неподалеку от парка «Красноярские столбы», но пошел неверным путем и внезапно оказался на краю обрыва на скале Красный Гребень. Не успев вовремя остановиться, парень слетел с обрыва, но ухватился руками за край.

Несмотря на положение, школьник смог достать телефон и позвонить спасателям. Из-за сложной местности его искали на квадроцикле и пешим ходом, найдя через 50 минут после звонка. Все это время подросток висел на руках над обрывом. После спасения его передали родственникам, подростку даже не потребовалась помощь медиков.

Отмечается, что жители Красноярска уже назвали парня «человеком-пауком», высказав свое восхищение тем, что он смог так долго провисеть на скале и при этом вызвать спасателей.

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