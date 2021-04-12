Футболист проигнорировал предупреждения местных жителей и умер в ущелье

Британский футболист умер в Австралии во время похода в ущелье. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летний Чарли Уильямс (Charlie Williams) отправился с друзьями в поход в национальный парк, расположенный на северо-востоке Австралии в штате Квинсленд. Проигнорировав предупреждения местных жителей о сильном течении, мужчина решил поплавать в водоеме, однако через некоторое время начал тонуть.

На место происшествия были вызваны службы экстренной помощи, которые вытащили британца из воды в бессознательном состоянии. Парамедикам не удалось спасти туриста, врачи констатировали смерть.

Уточняется, что у себя на родине утонувший был игроком футбольного клуба Bicester Rugby Union, а в последние годы проживал в Австралии по рабочей визе.

Ущелье Бехана — популярное место среди туристов и любителей дикой природы, известное благодаря живописным водопадам и тропическим лесам. Тем не менее местные жители советуют неподготовленным пловцам воздержаться от купания из-за сильного течение реки Малгрейв, протекающей через ущелье.

Ранее в апреле 16-летний подросток оказался в реанимации из-за сильного прибоя, снесшего его со скал. Врачам удалось реанимировать пострадавшего, он был доставлен в больницу в критическом состоянии с многочисленными порезами тела.