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13:29, 22 июня 2026Ценности

Россиянка сшила наряд на свадьбу друзей и удивила пользователей сети

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @zuevasews

Блогер и портной Анна Зуева сшила наряд на свадьбу друзей и удивила пользователей сети. Ролик, набравший 830 тысяч просмотров, был опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом zuevasews рассказала, что решила самостоятельно создать образ по референсу, состоящий из длинной черной юбки с кружевом и кейпа. «Я его чуть-чуть улучшила, добавила подклад. А теперь хочу еще сбегать в магазин и купить подплечники, чтобы держалась форма», — рассказала Зуева.

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Затем россиянка продемонстрировала полученный промежуточный результат, примерив юбку. «Она у меня практически готова, нужно только обработать низ и чуть-чуть прикрыть [область талии]. Она, кстати, надевается без нижнего белья», — уточнила блогерша.

Пользователей сети восхитила работа Зуевой, о чем они написали в комментариях. «Боже как это красиво, шикарно», «Какой талант так шить!», «Что за роскошь», «Очень круто», «Это просто выше всех похвал. Продолжайте создавать!» — заявили они.

Ранее в июне россиянка смастерила сумку для Виктории Бони и восхитила зрителей результатом. Вязальщица Ирина Язина продемонстрировала вязаный аксессуар красного цвета, декорированный бахромой.

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