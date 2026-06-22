Россиянка сшила наряд на свадьбу друзей и удивила пользователей сети

Блогер и портной Анна Зуева сшила наряд на свадьбу друзей и удивила пользователей сети. Ролик, набравший 830 тысяч просмотров, был опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом zuevasews рассказала, что решила самостоятельно создать образ по референсу, состоящий из длинной черной юбки с кружевом и кейпа. «Я его чуть-чуть улучшила, добавила подклад. А теперь хочу еще сбегать в магазин и купить подплечники, чтобы держалась форма», — рассказала Зуева.

Затем россиянка продемонстрировала полученный промежуточный результат, примерив юбку. «Она у меня практически готова, нужно только обработать низ и чуть-чуть прикрыть [область талии]. Она, кстати, надевается без нижнего белья», — уточнила блогерша.

Пользователей сети восхитила работа Зуевой, о чем они написали в комментариях. «Боже как это красиво, шикарно», «Какой талант так шить!», «Что за роскошь», «Очень круто», «Это просто выше всех похвал. Продолжайте создавать!» — заявили они.

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