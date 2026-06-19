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16:32, 19 июня 2026Ценности

Россиянка смастерила сумку для Виктории Бони и восхитила зрителей результатом

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @irina_yazina_

Блогер и вязальщица Ирина Язина смастерила сумку для телеведущей Виктории Бони и восхитила зрителей результатом. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) мастера.

Юзерша с никнеймом irina_yazina_ продемонстрировала вязаный аксессуар красного цвета, декорированный бахромой. Сумка имела широкий длинный ремешок и золотистую фурнитуру. «Наверное, могу открыть тайну, для кого я ее вязала. Я связала эту сумочку для Виктории Бони и очень ей благодарна за поддержку», — призналась россиянка.

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Пользователей сети впечатлило изделие, сделанное своими руками. «Ну сумка правда крутая», «Я, конечно, не Боня, но тоже щеголяла бы с такой сумочкой», «Красивая сумочка! Вы вышли на новый уровень», — написали они.

Ранее в июне россиянка сшила сумку из шнура и впечатлила зрителей. Мастер вещей ручной работы Елена Кравченко воспользовалась мотком хлопкового шнура кремового оттенка.

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