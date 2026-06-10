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14:05, 10 июня 2026Ценности

Россиянка сшила сумку из шнура и впечатлила пользователей сети

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @hb.decore

Мастер вещей ручной работы Елена Кравченко сшила сумку из хлопкового шнура и впечатлила пользователей сети. Ролик, набравший более 800 тысяч просмотров, опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пользовательница сети с никнеймом hb.decore воспользовалась мотком с упомянутым материалом кремового оттенка. Помимо этого, ей понадобились нитки в тон, ножницы и швейная машинка. В результате россиянка смастерила части сумки, которые сшила между собой и придала им форму. Она завершила изделие длинным ремнем и специальным подкладом.

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Зрителей восхитила работа специалистки, о чем они написали в комментариях под постом. «Это невероятно стильно и красиво», «Вы зачем меня довели до шокового состояния?», «Это шедевр», «Это что за роскошь вы творите?», «Выражение "золотые руки" именно про ваши», — заявили они.

В мае россиянка связала сумку из сыра и показала результат. Блогерша из Санкт-Петербурга Ника воспользовалась тремя упаковками сыра Чечил и крючком для пряжи.

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