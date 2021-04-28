Муж утонул в океане на глазах у жены через три дня после свадьбы

В американском штате Флорида приехавший на медовый месяц муж утонул в океане на глазах у жены. Об этом сообщает The Sun.

Молодая учительница из города Канзас-Сити, штат Миссури, Шайенн Коттрелл (Cheyenne Cottrell) и ее возлюбленный Далтон (Dalton) поженились 27 июля 2019 года. На следующий день молодожены уехали во Флориду на медовый месяц. На третий день после свадьбы пара решила поплавать в океане. «Далтон впервые увидел океан и пребывал в полном восторге», — вспоминает 24-летняя вдова.

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По словам Шайенн, они заходили в воду осторожно. «Я хотела, чтобы Далтон привык к океану, поскольку до этого он плавал только в озере», — утверждает она. Шаг за шагом пара заходила дальше, пока мощная волна не сбила Далтона с ног и не утянула на глубину. Мужчина запаниковал, и в этот момент его накрыло второй волной.

Будучи опытной пловчихой, Шайенн пыталась успокоить мужа и объясняла, как ему противостоять волнам. Однако Далтон растерялся и не слушал указаний жены. «Я поплыла к нему на помощь, но он начал утягивать меня под воду. Я испугалась, но быстро выплыла на поверхность и попыталась спокойно объяснить ему, что нам нужно делать. На тот момент я точно понимала, как нам нужно вести себя, чтобы выжить», — говорит американка.

Затем она увидела спасательную лодку и стала звать на помощь. «Спасатели поплыли в нашу сторону. Я понимала, что, если смогу удержать Далтона на поверхности хотя бы минуту, мы будем спасены, — рассказывает она. — Неожиданно Далтон второй раз потянул меня под воду. На этот раз он схватил меня за волосы, поэтому я не могла выбраться».

В результате Шайенн все же удалось выплыть на поверхность, оттолкнув мужа в сторону. «Я до сих пор об этом жалею, но я знаю: если бы я не отплыла от него, мы бы оба погибли», — объяснила она. Вскоре муж потерял сознание и ушел под воду. Женщина пыталась держать голову возлюбленного на поверхности, в то время как к ним приближалась спасательная шлюпка.

В конечном счете пару погрузили в лодку и доставили на берег. Затем молодоженов отвезли в больницу, где констатировали смерть мужчины. Похороны 22-летнего Далтона, на которые пришло более 600 человек, состоялись 10 августа 2019 года.

Далтон и Шайенн познакомились в 2016 году в университете. Через два года между ними завязались романтические отношения. 3 января 2019 года Далтон пригласил Шайенн в парк и сделал ей предложение выйти за него замуж.

Ранее сообщалось о молодоженах из американского штата Флорида, которые погибли в авиакатастрофе в штате Колорадо через четыре дня после свадьбы. Они взлетели вдвоем на легкомоторном самолете и через считанные минуты разбились.