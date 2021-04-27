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Юноша погиб при попытке спасти тонущую в реке незнакомку

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Фоладжими Олубунми-Адевол
Фоладжими Олубунми-Адевол
Фото: Twitter

В Великобритании юноша погиб, пытаясь спасти тонущую в реке Темза женщину. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

В субботу, 24 апреля, 20-летний Фоладжими Олубунми-Адевол (Folajimi Olubunmi-Adewole) возвращался с другом с работы и заметил в реке женщину. Оповестив о произошедшем полицию, приятели прыгнули с моста в воду в попытке спасти незнакомку. Тело Олубунми-Адевола нашли в водоеме спустя шесть часов. Реанимировать юношу не удалось.

Приятеля Олубунми-Адевола и женщину благополучно спасли и доставили на сушу.

Родители покойного юноши подчеркнули, что гордятся героическим поступком сына. На краудфандинговой платформе GoFundMe ведется сбор денег для семьи Олубунми-Адевола. На данный момент собрано уже более 59 тысяч фунтов стерлингов (6 миллионов рублей).

Ранее житель американского города Салинас, штат Калифорния, утонул при попытке спасти 12-летнего сына, которого смыло в океан на пляже в парке Мосс-Лэндинг. Тело американца так и не нашли.

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