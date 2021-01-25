Мужчина умер в попытке спасти свою собаку

Житель британской деревни Сент-Хармон, Уэльс, умер в попытке спасти пастушью собаку. Об этом сообщает WalesOnline.

В пятницу, 22 января, прошло судебное слушание. Согласно материалам дела, 36-летний Гари Дэвис (Gary Davies), отец трех детей, попытался вытащить забравшегося в глубокую нору питомца, и в этот момент рыхлая земля накрыла его с головой.

Очевидцы вызвали бригаду спасателей, которые достали пострадавшего из-под земли и отвезли в больницу. Спустя пять дней, 16 января, пациент скончался. Удалось ли Дэвису спасти собаку, не уточняется.

В отчете патологоанатома указано, что Дэвис получил травму головного мозга. Расследование продолжается. Следующее слушание состоится, когда будут собраны все необходимые доказательства по делу. Семья Дэвиса от комментариев отказалась.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Мельбурн могильщик упал в выкопанную для погребения яму и пролежал там два часа. Cпасатели использовали специальную навесную конструкцию и тросы, чтобы вытащить его из могилы.