Мужчина умер после попытки спасти провалившегося под лед пса

Житель Шотландии умер после попытки спасти упавшую в заледеневший пруд домашнюю собаку. Об этом сообщает Edinburgh Live.

12 февраля 66-летний Иэн Моррелл (Iain Morrell) выгуливал пса по кличке Симба вблизи пруда. Оказавшись без привязи, питомец забежал на покрытый льдом водоем и провалился в воду. Мужчина прыгнул вслед за собакой и почувствовал недомогание.

Очевидцы произошедшего вызвали бригаду спасателей. Прибывшие на место парамедики доставили Моррелла в больницу и попытались реанимировать, однако спасти пациента не удалось.

Симбу вытащили из воды и отвезли в Шотландское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. За питомцем присматривают специалисты.

Ранее сообщалось, что житель британской деревни Сент-Хармон, Уэльс, попытался вытащить забравшегося в глубокую нору пса, и в этот момент рыхлая земля накрыла его с головой. Очевидцы вызвали бригаду спасателей, которые достали мужчину из-под земли и отвезли в больницу. Спустя пять дней британец скончался.