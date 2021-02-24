Отец бросился спасать тонущего ребенка и погиб

Житель американского города Салинас, штат Калифорния, утонул при попытке спасти 12-летнего сына, которого смыло в океан на пляже в парке Мосс-Лэндинг. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В воскресенье, 21 февраля, 32-летний Джордж Ботейо (George Botello) вместе с женой и сыном отдыхали на пляже, когда волна смыла мальчика в океан.

Отец бросился спасать сына и смог добраться до него, однако сильные волны унесли мужчину на глубину. Жена американца побежала в воду и тоже попыталась вытащить мальчика, но поняла, что не справится, перевернулась на спину и вернулась на берег.

Прохожий, который стал очевидцем произошедшего, сумел вытащить ребенка на берег.

Работавший на пляже спасатель попытался добраться до Ботейо на сап-борде. Ему это почти удалось, но прежде, чем он сумел схватить мужчину, тот ушел под воду и больше не смог выплыть.

В последний раз мужчину видели в 130 метрах от берега. Спасатели организовали поиски тела с привлечением водолазов, вертолета и дрона. На ночь поиск пришлось приостановить, а днем в понедельник, 22 февраля, поисковая операция была прекращена. Тело американца найти не удалось.

Ранее сообщалось, что в Казахстане четырехлетний ребенок выбежал на дорогу перед пассажирским автобусом. Отец мальчика в последний момент успел его спасти. 30-летний мужчина скончался на месте, а его сына экстренно госпитализировали.