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Отец спас ребенка из-под колес автобуса ценой своей жизни

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В Казахстане четырехлетний ребенок выбежал на дорогу перед пассажирским автобусом, но отец мальчика в последний момент успел его спасти. Как сообщает «Комсомольская правда», мужчина скончался на месте.

Авария произошла в четверг, 17 октября, в городе Кызылорде около полудня по местному времени на перекрестке улиц Абая и Алтынсарина.

На кадрах с камеры видеорегистратора видно, как неожиданно из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть выбегает маленький мальчик. За ребенком бросается его отец и пытается прикрыть его своим телом. В итоге автобус сбивает обоих.

Сообщается, что 30-летний мужчина скончался на месте, а его сына экстренно госпитализировали. Согласно последним сообщениям, ребенок находится в детской реанимации областной больницы.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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