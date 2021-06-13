Российский триатлонист утонул во время соревнований в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

Спортсмен погиб на озере Бельское в городе Бронницы. Мужчине было 42 года. Уточняется, что медицинский допуск к турниру у него был. Другие подробности не раскрываются.

6 июня сообщалось, что 20-летний нигерийский футболист «Витебска» Кельвин Оденигбо утонул в озере. Форвард играл в Белоруссии на правах аренды. В текущем сезоне он провел за витебский клуб четыре матча Высшей лиги и стал автором одной голевой передачи.

В июле 2020 года стало известно, что 24-летний бывший футболист английского «Ноттингем Форест» Деррик Отим навещал своих друзей в Северной Каролине и утонул в водохранилище Кеойи недалеко от пирса.