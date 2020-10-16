Футболист разбился насмерть вместе с семьей

Футболист Султан Саиф, выступавший в чемпионате Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ), разбился насмерть вместе со своей семьей. Об этом сообщает Gulf Today.

27-летний спортсмен, его жена и сын погибли после того, как их автомобиль врезался в грузовик. Авария произошла в Абу-Даби в четверг. Саиф и его сын скончались на месте. Супруга футболиста умерла в больнице.

Саиф выступал за клубы «Аль Вахда» и «Бани Яс». Форвард начал карьеру в 2012 году.

9 июля погиб сингапурский футболист Хафиз Рахим. 36-летний экс-игрок национальной команды попал в ДТП, будучи за рулем мотоцикла.

6 июля стало известно, что экс-футболист английского «Ноттингем Форест» Деррик Отим погиб в США. Спортсмен навещал своих друзей и утонул в водохранилище.